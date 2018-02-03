События

15:51 03.02.2018

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

 Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой, сообщил сайт Juventud rebelde.

Несколько месяцев Кастро-младший лечился от депресии. Ранее он требовал госпитализации, затем проходил амбулаторное лечение.

"Диас-Баларт, который находился под наблюдением группы врачей в течение нескольких месяцев в связи с состоянием глубокой депрессии, сегодня утром (в четверг по местному времени - ИФ) покончил жизнь самоубийством", сообщил вебсайт Cubadebate. Ему было 68 лет.

Фидель Кастро-старший умер в ноябре позапрошлого года в возрасте 90 лет.

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Интерфакс-Украина
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