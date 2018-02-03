События

14:27 03.02.2018

Суд арестовал бывшего "замминистра спорта" самопровозглашенного "Совмина" оккупированного Крыма

Суд арестовал бывшего "замминистра спорта" самопровозглашенного "Совмина" оккупированного Крыма

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста задержанному на днях бывшему "заместителю министра спорта" самопровозглашенного "совета министров" оккупационной власти Крыма, сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"…Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему "заместителю министра спорта" в псевдоправительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, ему до этого было сообщено о подозрении в государственной измене", - написал А.Удовиченко на странице в "Фейсбуке" в субботу.

Как сообщалось, 2 февраля стало известно, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной Автономной Республикой Крым бывшего чиновника самопровозглашенного "совета министров" оккупационной власти полуострова. Он с апреля 2015 года до мая 2016-го состоял в должности заместителя т.н. Минспорта Республики Крым. После освобождения от должности продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию госпрограммы оккупационной российской власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".

В последнее время чиновник занимал должность секретаря Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", деятельность которой направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что мужчина планирует выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов, и задержали его во время пересечения админграницы.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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