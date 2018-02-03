Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Монголии

Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксирован в западной части Монголии в 281 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 19:42 мск в пятницу сейсмособытия имел координаты 49.29 градуса северной широты и 93.05 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в акватории озера Хяргас-Нуур.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5 баллов по шкале MSK-64.