События

13:36 03.02.2018

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Монголии

Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксирован в западной части Монголии в 281 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 19:42 мск в пятницу сейсмособытия имел координаты 49.29 градуса северной широты и 93.05 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в акватории озера Хяргас-Нуур.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5 баллов по шкале MSK-64.

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Интерфакс-Украина
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