Челночный бизнес продолжил акции протестов

В субботу, 3 февраля, на 3 пунктах пропуска во Львовской и Волынской областях (Рава-Руська, Шегини, Ягодин) из-за акций протеста участников челночного бизнеса было ограничено движение автотранспорта. Несколько десятков участников акции на каждом пункте выступили против принятых Парламентом и подписанных Президентом изменений в налоговый кодекс, которые, по словам законодателей, существенно снижают объем ввоза товаров для коммерческого использования без уплаты таможенных сборов и НДС, ввозимых в Украину «пиджаками». Протестующие требуют, чтобы им разрешили возить товар, как раньше.

"Мы делаем акции на местах, чтобы депутаты приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа (которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины, – ИФ)", – заявлял ранее в СМИ помощник народного депутата Владимира Парасюка, один из организаторов блокад Виктор Пехник.

Новая норма Налогового кодекса определяет условия беспошлинного ввоза физическими лицами на таможенную территорию Украины товаров в ручной поклаже, и/или сопроводительном багаже.

Для тех, кто пробыл за пределами страны больше суток и пересекает границу не чаще чем один раз в 72 часа - сумма необлагаемого порога по-прежнему остается 500 евро. При несоблюдении временных условий (ввозе товаров чаще чем 24 часа) – необлагаемая сумма составляет 50 евро, свыше которой уже взымаются налоги.

Ранее жители приграничных территорий выстраивались в огромные очереди по обе стороны границы с целью беспошлинного провоза товаров, предназначенных для коммерческого использования. Партии для перевоза дробились под норму в 500 евро, а на территории Украины вновь собирались в фуры и перевозились в любую точку Украины для дальнейшей продажи с большой маржой, которая достигала 40% за счет неуплаченных налогов и возмещения tax free.

После принятия новых норм эта схема существенно усложнилась. Ведь теперь каждый «пиджак» может пронести через границу вдесятеро меньше товаров.

«Только таким образом государство сможет остановить ситуацию, когда льготы для путешественников превращаются во многомиллионный бизнес для контрабандистов. При этом временные ограничения существуют и в других странах, таких как США, Индия, Норвегия», - подчеркнул президент ассоциации импортеров мяса и мясопродуктов Василий Король.

В поддержку протестующих выступило несколько народных депутатов. В частности, народный депутат Андрей Антонищак (фракция БПП, уроженец Львова) внёс на рассмотрение парламентом законопроект, который предусматривает снятие нормы о пребывании вне Украины не менее 24 часов для получения налоговых льгот при ввозе товаров физическими лицами. Поддержат ли Антонищака народные избранники, покажет ближайшее обсуждение ситуации в профильном комитете по вопросам таможенной и налоговой политик. Предыдущее заседание комитета закончилось тем, что вопрос отложили до новой сессии, стартующей 6 февраля.

Это уже не первая подобная акция. Предыдущая организованная акция состоялась 4 января, и в СМИ её окрестили «бунтом контрабандистов». А на спонтанную акцию 30 января в Рава-Русской приехал депутат Верховной Рады Владимир Парасюк