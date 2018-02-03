Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях в воскресенье мокрый снег, ночью местами сильный, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

В северных областях ночью дождь, местами сильный, днем дождь с переходом в мокрый снег; температура ночью и днем 1-6° тепла.

На остальной территории дожди, днем в восточных областях местами сильные; температура в течение суток 4-9° тепла (днем в южной части 10-13°).

Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, порыви 15-20 м/с.

В Киеве в воскресенье дождь, днем с переходом в мокрый снег; порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 февраля самая высокая температура днем была +13,7 в 2002г., самая низкая ночью - 26,7 мороза в 1911г.

В понедельник в восточных, днем и в западных областях Украины небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Резкое понижение температуры ночью в западных, северных и центральных областях до 5-12° мороза, днем 1-7° мороза; на Закарпатье, юге и востоке стране ночью до 1-6° мороза, днем до 4° мороза - 1° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в понедельник без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 8-10° морозу, днем до 4-6° мороза.