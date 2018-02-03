Во Львове горел храм УПЦ (МП)

Сообщение о пожаре в храме святого князя Владимира Украинской православной церкви (Московский патриархат) во Львове поступило в 2 часа 18 минут минувшей ночью, сообщил департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской обладминистрации.

Огнем уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 м.кв и церковную утварь, пол и облицовку стен на площади 30 м.кв.

Здание церкви удалось спасти, никто не пострадал.

Причины пожара выясняют.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре главного управления Госслужбы по ЧС во Львовской области, предварительная причина пожара в храме УПЦ (МП) – короткое замыкание.