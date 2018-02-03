У четы президента Финляндии родился сын

У президента Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) и его супруги Йенни Хаукио (Jenni Haukio) в пятницу родился сын.

"Мы теперь родители маленького мальчика", сообщил в Фейсбуке президент . О рождении сына у четы президента сообщила и канцелярия главы государства.

В сообщении говорится, что отец присутствовал при родах и что мать и новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Ребенок родился около восьми часов вечера в Женской клинике (Naistenklinikka) в Хельсинки.

69-летний С.Ниинистё женат вторым браком. Первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году, оставив его с двумя сыновьями: Наути (Nauti) и Матиасом (Matias). С 2009 года его супругой является 40-летняя поэтесса Йенни Хаукио (Jenni Haukio). С.Ниинистё - первый в истории Финляндии глава государства, ставший отцом во время президентства. Для него это третий ребенок, для его супруги - первый.

С.Ниинистё был вновь избран президентом на выборах 28 января и приступил к должности 1 февраля. Он победил уже в первом туре голосования, получив 67,2% голосов и опередив семерых претендентов на пост главы государства.