События

03:34 03.02.2018

В Киеве 17 и 18 февраля на Певчем поле состоится празднование Масленицы

      В Киеве на Певчем поле запланированы праздничные мероприятия по случаю Масленицы 17 и 18 февраля, сообщают в Киевской городской государственной администрации

      "17 и 18 февраля на Певчем поле состоится масштабное празднование Масленицы. Гостей ждут традиционные гуляния, фестиваль цветных блинов, рыцарский турнир, праздничный концерт с украинскими звездами и многое другое", - говорится в сообщении КГГА со ссылкой на КО "Киевзеленстрой"

      В мэрии подчеркнули, что праздничное настроение создадут украшенные склоны парка, музыкальное сопровождение и развлекательные локации для взрослых и детей. Запланирован традиционный обряд сжигания соломенной бабы. Кроме того, на Певческом поле киевлян и гостей города встретят самые большие в столице тюбинг-горки, живой уголок, аллея мастеров и хенд-мейда.

В частности, 17 февраля с 11:00 до 16:00 состоится турнир рыцарских боев.

18 февраля с 11:00 до 16:00 - концерт и выступления фольклорных коллективов.

"Гостей ждут яркие фотозоны и арт-объекты, тематические конкурсы и квесты, традиционные гастро-забавы, скульптуры из сена и тому подобное", - добавили в КГГА.

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