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23:26 02.02.2018

В международном аэропорту "Львов" официально заработала система посадки ІІ САТ ILS System

В международном аэропорту "Львов" официально заработала система посадки ІІ САТ ILS System

В международном аэропорту "Львов" имени Данилы Галицкого официально заработала система посадки ІІ САТ ILS System, сообщает пресс-служба аэропорта.

По данным пресс-службы, эта система позволяет принимать самолеты при сложных метеорологических условиях – посадку можно совершать с вертикальной видимостью 30 метров и горизонтальной – от 350 метров.

Система была установлена еще при подготовке к Еврщ-2015, но введена в эксплуатацию только сейчас.

По данным пресс-службы аэропорта, Госавиаслужба утвердила ІІ САТ ILS System для аэропорта в конце декабря минувшего года, а 29 декабря аэропорт принял первый самолет, который использовал эту систему для посадки.

1 февраля были введены в действие дополнения в сборник аэронавигационной информации Украины по аэропорту "Львов". В документе опубликована вся информация для выполнения полетов по второй категории ICAO (схемы мероприятий по ILS CAT II, карты местности и тд).

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