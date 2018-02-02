На Харьковщине замначальника Госисполнительной службы задержан при получении взятки

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО разоблачили на взятке заместителя начальника одного из межрайонных отделов Государственной исполнительной службы ГУ юстиции в области.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал $4 тыс. от местного жителя за перенос торгов по продаже имущества, находившегося у мужчины в ипотеке, с последующим прекращением исполнительного производства", - сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования был задокументирован факт получения госисполнителем первой части взятки. При получении второй части оговоренной суммы (27 тыс. гривен) сотрудники спецслужбы задержали чиновника в помещении отдела Госисполнительной службы.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.