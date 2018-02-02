Экс-зампредправления "Нафтогаза" Корнийчук прибыл в Генпрокуратуру для дачи показаний в деле о завладении средствами "Черноморнафтогаза"

Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украина" Евгений Корнийчук, объявленный в розыск, прибыл в Генеральную прокуратуру для дачи показаний в деле о завладении средствами ГАО "Черноморнафтогаз", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнафтогаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Ранее в пятницу на брифинге генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывший зампредправления НАК "Нафтогаз Украина" Е.Корнийчук уведомлен о подозрении и объявлен в розыск в рамках расследования дела о так называемых "вышках Бойко". Он указал, что Е.Корнийчук находится на территории Украины, но скрывается от следствия, а также предложил ему добровольно прийти в Генпрокуратуру.

Генпрокурор также проинформировал, что Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах в рамках расследования дела о злоупотреблениях при закупке двух морских буровых установок ГАО "Черноморнафтогаз" в 2011-2012 годах.

По свидетельствам, полученным Генпрокуратурой, часть украденных при сделке с буровыми установками средств была распределена таким образом: $95 млн перечислены на счета, подконтрольные экс-президенту Украины Виктору Януковичу и Сергею Арбузову (на то время глава НБУ - ИФ), $25 млн – на счета, принадлежащие Светлане Бакулиной (дочке Евгения Бакулина, на то время руководившего "Нафтогазом"), $15 млн – перечислены на счета собственника латвийской компании Rigas Kugu Buvetava Василия Мельника. Кроме того, Е.Корнийчук (на то время - замглавы "Нафтогаза") получил наличными $2 млн, Валерий Ясюк (возглавлявший "Черноморнафтогаз") - $3 млн, Наталья Игнатченко (глава НС "Вернум банк") - $4 млн, начальник управления коммерции "Черноморнафтогаза" – $0,1 млн.

Как сообщалось, в 2011-2012 годах "Черноморнафтогаз" приобрел две самоподъемные буровые установки (СПБУ) пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость", произведены в Сингапуре компанией Keppel FELS). При оккупации Крыма Россия захватила эти СПБУ.

Е.Корнийчук занимал должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года и был уволен 26 июня 2013 года по собственному желанию. В 2004-2005 годах занимал должность заместителя генерального директора по финансам в "Укргазвыдобування".

Дело о "вышках Бойко" – дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.