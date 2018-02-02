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19:49 02.02.2018

После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов

После завершения дела о госизмене Януковича начнется процесс по подозрению экс-президента в совершении преступлений, приведших к убийствам активистов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что после завершения судебного процесса в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене начнется процесс по обвинению В.Януковича и ряда бывших представителей власти в преступлениях против активистов Майдана.

"Как только закончится дело Януковича по государственной измене, немедленно начнется новый процесс по обвинению Януковича, Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко – ИФ), Якименко (экс-глава СБУ Александр Якименко - ИФ), которые, по нашему убеждению, отдали преступный приказ на расстрел мирных людей… У нас есть доказательства, факты, показания свидетелей… Как только первый процесс даст свой результат, мы приступим ко второму", - рассказал генпрокурор в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос, почему нельзя параллельно проводить эти судебные разбирательства, он ответил: "Потому что тогда придется начать всё с начала".

По словам Ю.Луценко, в отношении В.Януковича есть "много подозрений и много судов".

Он пояснил, что заочное осуждение дает возможность конфисковать все активы обвиняемого.

Говоря о ходе расследования дела о расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года, генпрокурор привел данные: "Мы завершили расследование где-то по 70% исполнителей преступных приказов, которые применяли насилие вплоть до убийства мирных демонстрантов. 280 человек сейчас в судах по обвинению в противодействии, незаконном задержании и даже убийствах мирных демонстрантов".

В то же время Ю.Луценко не берется прогнозировать, когда дело о расстрелах на Майдане будет передано в суд.

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