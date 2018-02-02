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19:49 02.02.2018

Начальник Генштаба отмечает приоритетность решения вопроса соцзащиты сержантов ВСУ

Начальник Генштаба отмечает приоритетность решения вопроса соцзащиты сержантов ВСУ

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отмечает положительные изменения благодаря внедрению программ лидерства для сержантов ВСУ, но обращает внимание на необходимость улучшения социальной защиты сержантского состава.

В.Муженко на своей странице в Фейсбуке в пятницу сообщил, что на протяжении недели работал в учебных центрах подготовки сержантского состава (Васильков, Николаев, "Десна"), в которых должностными лицами являются сержанты и старшины.

"Отмечаю положительные изменения во внедрении программ лидерства для сержантов, прибывающих из войск. Значительная заслуга в этом нашей "сержантской команды" в Генеральном штабе, сержантов-инструкторов учебных центров и партнеров из Литвы, Канады, США, Великобритании", - указал начальник Генштаба.

В то же время В.Муженко назвал основные первоочередные проблемы, поднятые сержантами: "Улучшение социальной защиты сержантского состава. Например, возможность получения денежной компенсации за поднаем жилья (законопроект №5027, который находится на рассмотрении в Верховной Раде). Денежное обеспечение сержантского состава должно быть дифференцировано по уровню ответственности в соответствии с должностями. Это является одной из основных причин увольнения из армии сержантов и старшин с боевым опытом".

Ранее в январе народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз подчеркивала, что парламент и правительство должны ускорить принятие решений, необходимых для реформы сержантского корпуса ВСУ, в том числе по стандартам НАТО.

В Верховной Раде в августе 2016 года был зарегистрирован законопроект (№5027) о внесении изменений в статью 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В декабре 2017 года рассмотрение документа было отложено.

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