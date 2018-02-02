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18:41 02.02.2018

Генштаб ВСУ готов сотрудничать с общественными организациями участников АТО

Генштаб ВСУ готов сотрудничать с общественными организациями участников АТО

 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готов поддержать общественные организации участников антитеррористической операции, которые настроены на конструктивное сотрудничество с целью укрепления обороноспособности страны.

Как сообщается на странице Генштаба в Фейсбуке, такую позицию озвучил в пятницу в рамках "круглого стола" с участием представителей общественных организаций, объединяющих участников и ветеранов АТО, начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

"Создание мощной системы территориальной обороны, оптимизация деятельности ее структуры и подготовки всегда остаются среди главных приоритетов Вооруженных сил Украины. В этих вопросах, которые тесно связаны также с подготовкой кадрового резерва для Вооруженных сил, мы рассчитываем на содействие со стороны участников АТО и созданных ими общественных организаций, которые действительно настроены на сотрудничество", - отметил В.Муженко.

Он отдельно указал, что ВСУ остаются вне политики, такого же принципа должны придерживаться общественные организации участников АТО, которые хотели бы сотрудничать с Вооруженными силами Украины. Они не должны позволять политическим силам разного сорта использовать себя как фактор дестабилизации государства.

В настоящее время общественные организации участников АТО играют важную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи, ее физической закалке и овладении базовыми военными навыками. Еще одна функция, которую могут взять на себя общественные организации участников АТО, - сплотить вокруг себя гражданских лиц, которые по тем или иным причинам не могут встать на воинский учет, но хотели бы участвовать в защите страны. Организация системы военной подготовки для таких граждан является важной функцией общественных организаций, при содействии военных комиссариатов.

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