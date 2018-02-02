Трое военных ранены в зоне АТО в пятницу

Трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в пятницу с начала суток по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня силы агрессора продолжили привычную для себя практику обстрелов позиций украинских защитников... Вследствие вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Боевики вели огонь в пятницу в основном из минометов и пехотного вооружения.

"На Донецком направлении враг активизировался в предместье Авдеевки. На подступах к этому прифронтовому населенному пункту противник применил 82-мм минометы, гранатометы разных видов и крупнокалиберные пулеметы. На Приазовье захватчики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов возле Павлополя и Лебединского", - рассказали в штабе.