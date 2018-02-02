Адвокаты Саакашвили подали апелляцию на приговор по делу о превышении президентских полномочий

Адвокаты экс-президента Грузии Михеила Саакашвили опротестовали вынесенный ему 5 января Тбилисским городским судом приговор, сообщает в пятницу грузинская телекомпания "Рустави-2".

"Внесен апелляционный иск по поводу приговора, вынесенного 5 января 2018 года, который касался использования служебного положения в корыстных целях. Для стороны защиты это решение суда было неприемлемым. Соответственно, мы опротестовали апелляционным путем", - сказала телекомпании адвокат экс-президента Софо Гогличидзе.

Суд в Грузии заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.

Тем временем, президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что вынесенный приговор М.Саакашвили подрывает имидж государства, поскольку, по его мнению, нельзя судить главу государства за полномочия, прописанные в Конституции.

"Когда приговариваешь президента по несуществующей статье, ты нарушаешь принципы Уголовного кодекса и правового государства. Этот приговор подрывает имидж Грузии", - сказал Г.Маргвелашвили в эфире телеканала "Рустави 2". При этом президент Грузии отметил, что не намерен использовать акт помилования в отношении М.Саакашвили.

Между тем, как ранее заявляли в Главной прокуратуре Грузии, в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. На этой неделе главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сообщил журналистам, что грузинская сторона ждет от Киева окончательного ответа по вопросу экстрадиции М.Саакашвили в Грузию.

М.Саакашвили в настоящий момент находится в Украине. 26 января Апелляционный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде "ночного" домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.

Экс-президент Грузии подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться на Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.