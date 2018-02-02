Генпрокуратура не имеет отношения к расследованию дел по Злочевскому, но готова содействовать – Луценко

Генеральная прокуратура Украины не имеет отношения к расследованию уголовных производств, фигурантом которых были экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, но готова содействовать антикоррупционным органам в расследовании дел, заявил глава ведомства Юрий Луценко.

"Мне неизвестно, по каким делам тут (в Украине - ИФ) был господин Злочевский. Более того, о самом факте его прибытия я узнал из СМИ. Вместе с тем, это стало поводом наконец-то внести ясность в вопросах по уголовным производствам, которые были открыты в отношении его", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Киеве в пятницу, комментируя информацию в СМИ о том, что Н.Злочевский появился в Украине.

Он рассказал, что в декабре 2015-2016 года Генпрокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) все производства, которые касались бизнеса Н.Злочевского и его деятельности на посту министра.

По словам Ю.Луценко, уголовные дела касались факта злоупотребления служебным положением должностными лицами Минэкологии в 2011-2013 годах при закупках и во время выдачи специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям.

"Именно это дело было закрыто САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой - ИФ) 1 августа 2017 года. Остальные дела, насколько я понимаю, все еще находятся в расследовании Национального антикоррупционного бюро", - сказал генпрокурор.

"К закрытию этих дел или длительному расследованию этих дел Генпрокуратура не имеет никакого отношения", - добавил он.

Генпрокурор отметил, что в июле 2016 год прокуратура по материалам Государственной фискальной службы открыла свое производство по уклонению от уплаты налогов с использованием фиктивных фирм одного из предприятий корпорации Burisma, которая подконтрольна Н.Злочевскому. В ходе расследования этого дела, как напомнил Ю.Луценко, предъявлено обвинение бухгалтеру этой фирмы, а компания Burisma заплатила в бюджет сумму 200 млн грн.

"По моему мнению, Генпрокуратура сделала все, что могла сделать по своей части. Все остальное находится в руках наших коллег", - сказал генпрокурор и заверил, что Генпрокуратура готова содействовать антикоррупционным органам в расследовании дел.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщило, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, которые в 2015-2016 годах передала в НАБУ. В частности, производства по факту совершения должностными лицами Министерства экологии в 2011-2013 годах при проведении процедур закупок завладения бюджетными средствами, злоупотребление своим служебным положением и служебная подделка ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), а также производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии своим служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, по словам Л.Сарган, с июля 2016 года Генпрокуратура осуществляла досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Н.Злочевского в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины), по подозрению главного бухгалтера ООО "ЭСК "Эско-Север" в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины), и по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины".

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что по результатам досудебного расследования не установлено нарушений налогового законодательства по вопросам уплаты налога на доходы физических лиц Н.Злочевским, что подтверждается решением Центрального уголовного суда Великобритании от 21 января 2015 года. В связи с чем, 1 ноября 2016 года прокурором вынесено постановление о прекращении производства в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Л.Сарган сообщила, что по результатам следствия в отношении должностных лиц указанных субъектов хозяйствования группы компаний Burisma Holdings в суд направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности, в связи с полным возмещением причиненных убытков, которые судом удовлетворены. В целом сумма уплаты в государственный бюджет составила почти 200 млн грн.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Н.Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что САП 1 августа 2017 года закрыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Минэкологии своим служебным положением при выдаче спецразрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), которое открыла Генпрокуратура в декабре 2015 года и передала в НАБУ по подследственности.

Burisma Holdings владеет контрольным пакетом ООО "Куб-Газ", украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ. Бенефициаром Burisma является Н.Злочевский.