Генпрокуратура Украины намерена объявить Гужву в международный розыск – Луценко

Генеральная прокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск главреда интернет издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Безусловно, сейчас мы будем ходатайствовать… об изменении меры пресечения в виде розыска международного, сначала государственного, а потом международного," – заявил Ю.Луценко на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также сообщил, что Генпрокуратура также будет ходатайствовать о конфискации в счет государства внесенного за И.Гужву залога, который был определен решением суда, слушающего одно из дел против главреда "Страны.ua".

"Гужва позорно удрал с этапа дебатов (судебного слушания – ИФ), не давая продолжить судебное заседание…", - отметил Ю.Луценко.

Он также подчеркнул, что ни о каких политических преследованиях, И.Гужвы речь не идет и об этом МИД Украины проинформировал своих австрийских коллег.

"Ни о каких политических преследованиях речь не идет. Речь идет об экономических преступлениях и общеуголовном преступлении в виде вымогательства", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщалось, 22 июня 2017 года он был задержан в Киеве. Как сообщил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

Прокуратура Киева проинформировала, что следователи Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры задержали И.Гужву и его посредника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 УК Украины (вымогательство в крупных размерах).

И.Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски.

В конце сентября И.Гужва сообщил, что завершено следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у нардепа Д.Линько денег за неразмещение материалов. Кроме того, по его словам, в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мною в 2013 году дивидендов". И.Гужва также утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.

31 января 2018 года И.Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия возможным давлением на него со стороны судебной системы. "Проведенное президентом массовое расформирование судов подсадило каждого судью на крючок. И резко снизило и без того небольшие возможности судебной системы сопротивляться давлению. Манипулируя уголовными делами и угрозой тюрьмы, власти получили бы рычаг давления на меня с целью изменить редакционную политику "Страны"… После отъезда из Украины и обращения за политическим убежищем, этот важнейший рычаг давления уже не может быть использован", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

И.Гужва подчеркнул, что это был главный мотив для выезда. Также главред заявил, что выехал "совершенно легально", так как 6 января истекло действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева вынесенная ранее. "После этого я свободно покинул страну", добавил он.

1 февраля в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что прокурор готовит ходатайство в суд об обращении залога И.Гужвы в доход государства и изменении ему меры пресечения на более строгую, поскольку считает, что последний сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него. В подтверждение этой позиции в ведомстве привели развернутое изложение происходивших событий.

Сам И.Гужва, комментируя вечером того же дня информацию Генпрокуратуры, заявил, что прокуроры частично исказили картину происходившего, в частности, о наличии у него трех загранпаспортов, а подать ходатайство в суд о продлении ему меры пресечения "просто забыли".