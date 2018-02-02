Луценко: отслуживших в армии и органах стоит приглашать в "дружины", остальным стоит знать о вакансиях в ВСУ и НГУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за необходимость законодательного урегулирования деятельности общественных формирований и видит его исключительно в формате взаимодействия совместно с нарядами полиции.

"Если вы спрашиваете о моей личной позиции – считаю необходимым откорректировать законодательство и внести позицию о том, что любые общественные формирования могут привлекаться к патрулированию улиц или другим правоохранительным мероприятиям исключительно в нарядах с действующим патрулем полиции", - сказал Ю.Луценко на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам генпрокурора, такой формат работы общественных патрулей был всегда.

"Это было само собой разумеющимся, а сейчас не все это понимают, и поэтому думаю было бы правильно это исправить и приглашать тех, кто отслужил в армии, определенное время проработал в правоохранительных органах в такие народные дружины. Все остальные, кто хочет применить силу в пользу Украинского государства должны знать, что у нас все еще есть вакансии в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и других формированиях, которые героически защищают Украину", - подчеркнул Ю.Луценко.

Он напомнил, что украинским законодательством запрещена деятельность военизированных формирований, если эти организации не являются общественными формированиями по охране порядка в том случае, если они не являются парамилитарными.