События

12:57 02.02.2018

В Киеве прощаются с украинским космонавтом Леонидом Каденюком

В Киеве прощаются с украинским космонавтом Леонидом Каденюком

 Прощание с первым космонавтом Независимой Украины Леонидом Каденюком проходит в пятницу в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", люди выстраиваются в очередь с тем, чтобы проститься с космонавтом.

На траурную церемонию пришли как обычные граждане, так и политики.

В частности церемонию прощания посетили второй президент Леонид Кучма с супругой, в каденцию которого Л.Каденюк совершил полет в космос. Также присутствовали первый президент Леонид Кравчук и третий президент Виктор Ющенко, члены Кабинета министров Украины, в частности вице-премьер Степан Кубив, министр культуры Евгений Нищук, министр экологии Остап Семерак, а также глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Кроме того, попрощаться с первым украинским космонавтом прибыли директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, глава Управления госохраны Валерий Гелетей, мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты нынешнего и предыдущих созывов Верховной Рады, а также значительное количество людей в военной форме, в форме военно-воздушных сил Украины.

"На мой взгляд, если бы он во время жизни услышал столько высоких слов в свой адрес, как мы слышим в эти дни, то, наверное, он еще жил бы, и этого приступа не было бы", - сказал Л.Кучма журналистам.

Второй президент отметил, что поддерживал отношения с первым космонавтом. "Мне казалось, что он до 100 лет доживет. Я часто с ним общался. Практически последние годы он был без работы, не востребованным, так сказать, хотя он очень талантливый человек. Общаться с ним было очень легко, потому что он вел себя, не напоминая что он имел возможность гордится собой и своим поступком", - сказал Л.Кучма отвечая на вопрос журналистов, каким он запомнил Л.Каденюка.

Как сообщалось, Л.Каденюк умер 31 января в Киеве от сердечного приступа после утренней пробежки в парке. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве 2 февраля.

Л.Каденюк - первый и на сегодняшний день единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.

Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.

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