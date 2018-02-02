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02:22 02.02.2018

Между Киевом и Италией усилят инвестиционное сотрудничество

Между Киевом и Италией усилят инвестиционное сотрудничество

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на встрече с заместителем мэра Венеции Бенджамином Пиро обсудил вопросы по углублению партнерства между властью Киева и Италии в ближайшие годы, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Недавно мы провели Украино-Итальянский бизнес-форум, и он очертил очередной шаг в наших взаимоотношениях. Нам действительно важно, что мы видим, куда нужно развиваться, и можем позаимствовать опыт друг друга. Сотрудничество с Италией всегда было интересным, а опыт – практическим. Сейчас целью сторон является создание платформы инвестиций и коллаборации между Киевом и Венецией. Итальянцы считают, что реализация совместных проектов будет в пользу обоим городам", – сказал Д.Давтян

"Мы заинтересованы в инвестициях, способствующие развитию, которые будут давать толчок новым проектам и возможностям", – отметил он.

В ведомстве ожидают, что следующим этапом будет детализация договоренностей и визит украинской стороны в Италию.

"Важно договариваться, и более важно – делать практические шаги, чтобы эти договоренности становились реальными проектами", – убежден заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

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