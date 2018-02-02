События

01:18 02.02.2018

В Луганской области задержаны злоумышленники за вооруженное ограбление

В г.Сватово Луганской области правоохранители задержали злоумышленников, пытающихся совершить вооруженное ограбление 46-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

"У злоумышленников обнаружили пистолет, маски, скотч и даже строительные мешки. Очевидно, для сортировки награбленного", – рассказал старший спецоперации.

Отмечается, что вооруженные злоумышленники ворвались в дом, жестоко избив 46-летнюю владелицу квартиры, и пытались вынести оттуда ценные вещи.

"Бойцы департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины задержали разбойников с пистолетом и мешками для денег", – резюмируют в ведомстве.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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