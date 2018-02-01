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23:36 01.02.2018

Николаевские пограничники на берегу лимана выявили гранату РГД-5

Николаевские пограничники на берегу лимана выявили гранату РГД-5

Николаевские пограничники во время патрулирования на берегу Бугзко-Днепровского лимана вблизи с.Дмитровка Очаковского района обнаружили гранату РГД-5, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что специалисты-взрывотехники Николаевской области после предварительного осмотра обезвредили гранату прямо на месте, решив, что ее транспортировка будет чреватой последствиям.

Правоохранители Очаковского района внесли в журнал Единого учета информацию об данном инциденте по ч.1 ст.263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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