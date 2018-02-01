В Вашингтоне обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием России в Западном полушарии.

"Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", - сказал госсекретарь США.

"Наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе", - добавил Р.Тиллерсон, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.