События

22:12 01.02.2018

В Вашингтоне обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии

В Вашингтоне обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием России в Западном полушарии.

"Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", - сказал госсекретарь США.

"Наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе", - добавил Р.Тиллерсон, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США выделят средства механизму ООН по расследованию преступлений в Сирии

Почти половина военных объектов в США находятся в зоне возможных природных катаклизмов

Неудачей завершились противоракетные испытания США в районе Гавайев

Трамп выступит перед Конгрессом, планирует затронуть темы иммиграции и новых экономических реформ

В ЕС приняли к сведению "кремлевский список" США, напоминают, что аналогичные европейские решения принимаются 28 странами ЕС

Трамп выступит перед Конгрессом, планирует затронуть темы иммиграции и новых экономических реформ

Минфин США публикует "кремлевский список", в него вошел весь крупный бизнес, СЕО госкомпаний, министры

США занимают прежнюю позицию в отношении миссии ООН на Донбассе, но открыты к диалогу

После вступления в силу закона о санкциях РФ потеряла на несостоявшихся оборонных сделках миллиарды долларов

Сенатор подтвердил, что новые санкции против России предусматривают ограничения в отношении третьих стран и лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве убили пенсионера и замуровали тело жертвы в бетон

Между Киевом и Италией усилят инвестиционное сотрудничество

В Луганской области задержаны злоумышленники за вооруженное ограбление

Николаевские пограничники на берегу лимана выявили гранату РГД-5

Парламент Великобритании одобрил план реставрации Вестминстерского дворца

Представители China Railway International Group готовы инвестировать в быстрореализуемые инфраструктурные проекты Киева

СБУ задержала жителя Днепра, который в поезде пытался отобрать у фельдъегеря секретную корреспонденцию

В Днепре произошел пожар в поликлинике

Прокуратура хочет ужесточить меру пресечения уехавшему в Вену Гужве

САП закрыла дело по факту злоупотреблений в Минэкологии, на основании которого Злочевский был объявлен в розыск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА