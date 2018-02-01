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20:34 01.02.2018

Представители China Railway International Group готовы инвестировать в быстрореализуемые инфраструктурные проекты Киева

Представители China Railway International Group готовы инвестировать в быстрореализуемые инфраструктурные проекты Киева

Заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян обсудил с представителями China Railway International Group (CRIG) возможное участие китайской компании в реализации инфраструктурных проектов в Киеве.

Как сообщает пресс-служба КГГА, "представители China Railway International Group заявили о готовности инвестировать существенные средства в те проекты, которые могут быть реализованы в столице в ближайшие годы. Самым интересным, конечно, является строительство метро и мостов, ведь их можно объединить, оптимизировав таким образом привлечение и освоение инвестиций, и непосредственно работы на этих участках".

В свою очередь Д.Давтян убежден, что такое сотрудничество может и должно стать опорной для столичной власти.

"Нам интересно рациональное и перспективное взаимодействие. Мы ориентированы на то, чтобы новые проекты были не только актуальными для киевлян - они должны быть "умными". Привлечение передовых компаний позволит не только достичь этого, оно также будет способствовать интеллектуальному и технологическому обогащению отрасли. Ведь большинство технологий, которые используются китайскими компаниями, - это разработки высокого уровня, передовые разработки. А это также прекрасная возможность укрепить и дополнить интеллектуальный потенциал украинских специалистов", - подытожил замглавы КГГА.

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