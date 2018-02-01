Парламент Великобритании одобрил план реставрации Вестминстерского дворца

Парламент Великобритании одобрил план по экстренной реставрации здания Вестминстерского дворца, пишет The Times.

Ремонт здания, в котором заседают парламентарии, обойдется в 4 млрд фунтов стерлингов и продлится шесть лет. Надзор и распределение финансирования будет осуществлять специальная комиссия.

Парламентарии приняли решение о переезде после трехчасовых дебатов, в ходе которых Дэмиан Грин, бывший заместитель премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, назвал здание в его нынешнем состоянии "смертельной ловушкой".

Члены Парламента считают, что работа по восстановлению здания должна начаться немедленно. Однако они планируют освободить здание не сразу, окончательно парламентарии должны покинуть его до 2020 года.

Во время ремонта Вестминстерского дворца парламентарии будут работать в другом месте, которое пока не определено.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что, по некоторым оценкам, памятник архитектуры настолько сильно поврежден как снаружи, так и внутри, что в нынешнем состоянии ему грозит разрушение. На данный момент каждый год на поддержку здания в относительно рабочем состоянии тратится порядка $50 млн.

Здание парламента было отстроено заново на месте сгоревшей постройки после пожара в 1834 году. За свою историю оно пережило несколько наводнений и пожаров. Часть каменного фасада находится в аварийном состоянии, каменная облицовка крошится при прикосновении, а большая часть инфраструктуры здания не ремонтировалась с 1950-х годов.