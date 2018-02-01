В Днепре произошел пожар в поликлинике

В г.Днепр в многопрофильной больнице на ул.Титова в помещении поликлиники, где находилось около 450 человек, произошел пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба ГСЧС, сообщение о пожаре поступило 12:57 четверга.

"Горели простенки и перекрытия на общей площади 20 квадратных метров на 4-м этаже поликлинического отделения. Из помещения поликлиники до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли на свежий воздух около 450 человек", - сказано в сообщении.

Пожар локализован в 14:20 и ликвидирован в 14:58.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания было привлечено 50 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

Проводится проливка и дальнейшее разбор конструкций.

"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Выяснением обстоятельств и причин пожара занимаются правоохранительные органы", - сообщили в ГСЧС.