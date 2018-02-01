Боевики из 120-мм минометов полтора часа обстреливали позиции ВСУ у Троицкого

В течение дня четверга в районе ведения боевых действий на Донбассе боевики продолжали обстреливать украинских защитников из запрещенных минскими соглашениями минометов и с начала суток зафиксирован 1 обстрел со стороны противника, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"На Луганском направлении враг активизировался неподалеку Троицкого, где грубо нарушил режим прекращения огня. Вблизи этого населенного пункта захватчики в течение полутора часов вели огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Всего было выпущено 10 мин калибра 120-мм", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что в результате обстрела никто из военнослужащих Вооруженных сил Украины не пострадал.

"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе АТО.