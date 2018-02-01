События

18:30 01.02.2018

Боевики из 120-мм минометов полтора часа обстреливали позиции ВСУ у Троицкого

Боевики из 120-мм минометов полтора часа обстреливали позиции ВСУ у Троицкого

В течение дня четверга в районе ведения боевых действий на Донбассе боевики продолжали обстреливать украинских защитников из запрещенных минскими соглашениями минометов и с начала суток зафиксирован 1 обстрел со стороны противника, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"На Луганском направлении враг активизировался неподалеку Троицкого, где грубо нарушил режим прекращения огня. Вблизи этого населенного пункта захватчики в течение полутора часов вели огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Всего было выпущено 10 мин калибра 120-мм", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что в результате обстрела никто из военнослужащих Вооруженных сил Украины не пострадал.

"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе АТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ветеранские организации выступают за создание Министерства по делам ветеранов в Украине

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб, двое получили боевые травмы

В зоне АТО в среду погиб украинский военный

ВСУ взяли под свой контроль село Новоалександровка в "серой зоне"

В период "рождественского перемирия" обстрелы со стороны ОРДЛО стали прицельными

За минувшие сутки боевики 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения

Проблемы с эксплуатацией санитарных "Богдан-2251" в зоне АТО вызваны использованием некачественного топлива

Обстрелы позиций ВСУ: Один военный убит

Боевики готовят провокации и теракты против мирных жителей

Боевики 1 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве убили пенсионера и замуровали тело жертвы в бетон

Между Киевом и Италией усилят инвестиционное сотрудничество

В Луганской области задержаны злоумышленники за вооруженное ограбление

Николаевские пограничники на берегу лимана выявили гранату РГД-5

В Вашингтоне обеспокоены растущим присутствием России в Западном полушарии

Парламент Великобритании одобрил план реставрации Вестминстерского дворца

Представители China Railway International Group готовы инвестировать в быстрореализуемые инфраструктурные проекты Киева

СБУ задержала жителя Днепра, который в поезде пытался отобрать у фельдъегеря секретную корреспонденцию

В Днепре произошел пожар в поликлинике

Прокуратура хочет ужесточить меру пресечения уехавшему в Вену Гужве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА