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18:09 01.02.2018

В преддверии акции протеста в германском городе Котбус полиция задержала группу ультраправых

В преддверии акции протеста в германском городе Котбус полиция задержала группу ультраправых

Полиция ФРГ в четверг задержала шестерых членов ультраправой партии, которые в городе Котбус (федеральная земля Бранденбург) раздавали на улице листовки и баллончики со слезоточивым газом, сообщил местный департамент полиции.

Такая агитация была приурочена к акции протеста против беженцев, которая запланирована на ближайшую субботу.

"Ведется расследование в отношении мужчин в возрасте от 17 до 35 лет по подозрению в нарушении закона о публичном мероприятии. Их листовки и баллончики со слезоточивым газом изъяты", - отметили в полиции.

В сообщении отмечается, что все шестеро состоят в рядах праворадикальной "Национальной демократической партии".

Германские СМИ напоминают, что в Котбусе, население которого составляет 100 тыс. человек, проживают около 3,4 тыс. беженцев. В городе возросла напряженность, после того как в январе полиция задержала пятерых сирийских подростков по подозрению в нападении с ножом.

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