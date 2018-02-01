В преддверии акции протеста в германском городе Котбус полиция задержала группу ультраправых

Полиция ФРГ в четверг задержала шестерых членов ультраправой партии, которые в городе Котбус (федеральная земля Бранденбург) раздавали на улице листовки и баллончики со слезоточивым газом, сообщил местный департамент полиции.

Такая агитация была приурочена к акции протеста против беженцев, которая запланирована на ближайшую субботу.

"Ведется расследование в отношении мужчин в возрасте от 17 до 35 лет по подозрению в нарушении закона о публичном мероприятии. Их листовки и баллончики со слезоточивым газом изъяты", - отметили в полиции.

В сообщении отмечается, что все шестеро состоят в рядах праворадикальной "Национальной демократической партии".

Германские СМИ напоминают, что в Котбусе, население которого составляет 100 тыс. человек, проживают около 3,4 тыс. беженцев. В городе возросла напряженность, после того как в январе полиция задержала пятерых сирийских подростков по подозрению в нападении с ножом.