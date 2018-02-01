События

14:24 01.02.2018

Во Львовской области найден повешенным военнослужащий

Тело 26-летнего военнослужащего обнаружили в четверг утром возле одной из воинских частей в Яворивском районе Львовской области, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, военнослужащего нашли повешенным около 8.00. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции и представители военной прокуратуры.

По данным регионального медиа-центра Минобороны во Львове, военнослужащий проходил службу в 24-й ОМБр.

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Интерфакс-Украина
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