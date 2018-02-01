САП направила в суд еще одно дело харьковского судьи, подозреваемого во взяточничестве

Специальная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в Чутовский районный суд Полтавской области обвинительный акт в отношении судьи Дзержинского районного суда Харькова, подозреваемого в вымогательстве и получении взятки.

"Служитель Фемиды подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - сообщает пресс-служба САП.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили судье Дзержинского райсуда Харькова Сергею Лазюку о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК. По версии следствия, судья требовал взятку в 75 тыс.грн за принятие решения в интересах человека, заплатившего деньги.

Уголовное производство по данному эпизоду было открыто в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генпрокуратуры Украины, однако состава преступления не нашли и производства закрыли. В мае 2016г. детективы НАБУ истребовали данное уголовное производство в ГПУ и после изучения определили его перспективным. В июле 2016 года руководитель САП Назар Холодницкий отменил постановление о закрытии дела. Однако несколько дней спустя Генпрокурор Юрий Луценко отменяет постановление руководителя САП о возобновлении расследования.

В октябре 2016 г. НАБУ и САП удалось добиться возобновления расследования.

Кроме того, НАБУ расследовало еще одно производство в отношении С.Лазюка по ч.3 ст.368 УК Украины. 22 января 2016 г. судью изобличили в получении неправомерной выгоды за принятие решений в пользу истца по гражданскому делу о принудительном выселении жителей из жилого помещения.

Осенью 2016г. Полтавский райсуд Полтавской области начал рассматривать это дело по сути.

Как известно, С.Лазюк рассматривал ряд резонансных дел, в частности о взрывах в супермаркетах "Сильпо" и "Юси" в 2006 г. (обвиняемые приговорены к 7 годам лишения свободы). Он также отклонил иск городской прокуратуры о признании незаконным решения Харьковского горсовета о присвоении русскому языку на территории города статуса регионального.

В 2008 г С.Лазюк рассматривал админпротоколы по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств или психотропных веществ в незначительных количествах, без цели сбыта" в отношении городского головы Харькова Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса и признал обоих невиновными.

В 2010 г ему была присуждена антипремия "Золотой Будяк" в номинации "За нарушение права на мирный протест во время защиты общественностью Харьковского городского парка имени Горького".