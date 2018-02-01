В Киеве задержаны подозреваемые в вооруженном сопротивлении полицейским в Днепре 5 ноября

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщает о задержании в Киеве в четверг подозреваемых в вооруженном сопротивлении полицейским в г.Днепр в ноябре минувшего года, в результате которого пятеро правоохранителей получили ранение.

"Только что в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским во время задержания в Днепре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения. Сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских лиц не пострадал", - написал С.Князев на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Глава Нацполиции поблагодарил оперативников и следователей за работу над раскрытием преступления, а бойцов КОРДа – "за профессионально сделанную работу".

Как сообщалось, в ночь на 5 ноября в Днепре четверо полицейских в составе следственно-оперативной группы при задержании совершавших квартирную кражу злоумышленников получили многочисленные осколочные ранения от разрыва двух гранат Ф-1 и РГД-5. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии, они получили переломы, контузии, осколочные ранения и ранения брюшной полости, одному ампутировали голень. Еще один патрульный полицейский при этом получил касательное ранение руки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В области был введен план "Сирена".