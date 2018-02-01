Великобритания продает здания посольства в Таиланде за рекордные $600 млн

Великобритания продает комплекс посольских зданий в Бангкоке гонконгской Hongkong Land и таиландской Central Group за 420 млн фунтов стерлингов ($597 млн), сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Великобритании.

Сделка станет рекордной в истории рынка недвижимости Таиланда.

Британцы приобрели участок, занимающий несколько кварталов, в 1921 году. Тогда это был пригород тайской столицы, а теперь участок находится в активно развивающемся деловом центре, и невысокие здания посольства с высоты напоминают парк, окруженный небоскребами.

К началу 2019 году сотрудники посольства переедут в новое офисное здание в другом деловом районе Бангкока.

"В условиях жесткого контроля над бюджетными расходами нам приходится принимать сложные решения, которые позволят Великобритании сохранить свое присутствие на мировой арене с минимальным ущербом для налогоплательщиков", - заявил представитель британского МИДа Саймон Макдональд.