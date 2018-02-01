"Киевстар" запустил услугу отслеживания местонахождения авто

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" запустила IoT-услугу "Автотрекинг", позволяющую контролировать состояние и местонахождение автомобиля с помощью приложения на смартфоне и двух датчиков, отмечается в сообщении оператора.

"Подключившие услугу автовладельцы будут получать уведомления об ударе автомобиля, отключении сигнализации, перемещении транспортного средства или включении зажигания. Таким образом, водитель может быстро отреагировать и препятствовать угону, а также отследить местонахождение своего авто", - говорится в сообщении на сайте оператора.

Полный пакет услуги "Автотрекинг" состоит из двух датчиков ("Автоинформер" и "Автомаяк", а также мобильного приложения. Первый контролирует состояние авто в реальном времени, второй является GPS-трекером и отправляет информацию владельцу несколько раз в сутки.

Пользователи могут приобрести как полный пакет услуги "Автотрекинга" или установить один из датчиков.

Ежемесячная абонплата за полный пакет "Автотрекинга" составит 100 грн, за "Автомаяк" – 35 грн, за "Автоинформер" – 65 грн.

Стоимость полной услуги "Автотрекинга" (набор из двух устройств) составит 3699 грн, стоимость "Автомаяка" и "Автоинформера" поштучно - 1999 грн.

Услуга "Автотрекинг" работает в зоне покрытия связи "Киевстар" по Украине, возможность отслеживания "Автомаяка" работает также в роуминге.