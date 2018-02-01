В Украине новые процессуальные кодексы усложнят подачу исков, но сделают процесс предсказуемее

Новые процессуальные кодексы усложняют подачу исков, но сделают процесс более предсказуемым и регламентированным, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Главным правилом будет "сначала все доказательства, потом разбираемся по сути". С одной стороны, это усложняет подачу иска, с другой - делает процесс более предсказуемым и добросовестным. Ведь теперь у сторон не будет возможности до последнего заседания держать у себя какой-то документ, как козырь в рукаве", - сказал глава судебной практики, партнер юридической фирмы Integrites Владимир Павленко.

Он отметил, что одним из основных изменений в процессуальные кодексы, является уточнение и большая регламентация ведения процесса, что, с одной стороны, сделает процедуру станет более жесткой, и уменьшит волокиту, но, с другой, "при столь тщательной регламентации, увеличивается значение компетенции и точности адвокатов, ведущих дело, так как им необходимо соблюдать весьма жесткие сроки и помнить многие нюансы, нарушение которых может повредить делу".

По оценке В.Павленко, новые процессуальные кодексы "повысят значение адвоката, который должен помочь стороне собрать все необходимые доказательства и качественно проработать правовую позицию".

Юрист также прогнозирует повышение качества и оперативности работы кассации, так как "в связи с существенным увеличением ставок судебного сбора и установлением новых критериев недопуска дел к кассационному производству само количество кассаций уменьшится, что приведет к разгрузке Верховного Суда".

В.Павленко подчеркнул отсутствие рисков для споров, которые были начаты до вступления в силу новых редакций кодексов. "Нет, особых рисков для таких споров мы не видим. Возможно, по каким-то очень специфическим вопросам возникнут некоторые сложности. Например, вопрос о том, что в новом КАСУ нет процедуры отмены мер реагирования, примененных судом. И возникает вопрос, как быть с теми делами, где такие меры были применены по старому кодексу. Но, во-первых, это не массовое явление, а во-вторых, из данной ситуации есть другой выход", - считает глава судебной практики Integrites.

Комментируя готовность инфраструктуры юридического рынка Украины к таким изменениям, юрист подчеркнул, что "рынок уже адаптируется к требованию обязательного представительства в суде только адвокатами".

"Всем судебным юристам придется заново переучиваться под правила новых кодексов, но это не впервой", - сказал он.

Юрист также прогнозирует, что ключевыми рисками для бизнеса на первых внедрения судебной реформы станет неподготовленность юристов и даже судей к новым процессуальным реалиям, а также удорожание процесса, который, в то же время, станет более предсказуемым.

В свою очередь, старший юрист юрфирмы "Астерс", адвокат Александр Целевич напомнил, что новая редакция Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) предусматривает увеличенные процессуальные сроки рассмотрения исков. Так, общий срок рассмотрения дела в хозяйственном суде первой инстанции увеличен фактически до четырех месяцев (125 дней), из которых пять дней отводится на решение вопроса об открытии производства по делу и до 90 дней на так называемое подготовительное производство.

"Ранее общий срок рассмотрения дела в суде первой инстанции не мог превышать 2,5 месяцев. Но, несмотря на установленные временные рамки, дела могли рассматриваться до полугода и более. Теперь же сроки приведены в соответствие с реальными обстоятельствами рассмотрения дел", - сказал он.

Юрист отметил, что увеличение сроков коснулось и кассационной стадии, где срок рассмотрения дела увеличен с одного месяца до двух (60 дней). При этом, во-первых, не все дела дойдут до кассации – ограничен перечень случаев подачи кассационных жалоб. Во-вторых, на практике в кассации дело рассматривалось быстро, в одно-два заседания, но его назначения приходилось ждать по несколько месяцев, в том числе и в связи с большим количеством дел в производстве.

"Таким образом, дела в кассации по новым правилам будут рассматриваться быстрей при условии уменьшения нагрузки на судей и соблюдения ими установленных процессуально-временных рамок", - прогнозирует А.Целевич.

В свою очередь, юрист Киевского офиса Baker McKenzie Ксения Погружальская считает, что новый ХПК предоставляет недобросовестному участнику процесса возможность затягивать рассмотрение дела, а в некоторых случаях даже избежать его.

По словам юриста, новая редакция ХПК, в частности, предусматривает возможность применения мер процессуального принуждения к недобросовестным участникам производства, что, с одной стороны, гарантирует возможность для добросовестных участников дела инициировать признание судом ряда действий оппонента злоупотреблением процессуальными правами, что может иметь негативные последствия для недобросовестного участника.

Вместе с тем она отметила, что новый ХПК предусматривает право суда своим определением оставить без рассмотрения или вернуть заявление участника, если суд признает действия по подаче такого документа злоупотреблением процессуальными правами.

"До тех пор, пока не заработает система "электронного суда" и материалы судебных дел не будут обращены в электронную форму, обжалование недобросовестным участником дела каждого определения суда о возврате какого-либо заявления такого участника будет иметь следствием остановку производства по делу и направление всех материалов дела в суд высшей инстанции", - подчеркнула юрист.

По ее словам, возврат или оставление без рассмотрения судом заявления недобросовестного участника создает негативные последствия как раз для добросовестного участника дела и предоставляет его оппоненту дополнительные возможности для злоупотребления.

"Возникает вопрос о том, насколько эффективными являются нововведения ХПК о "злоупотреблении процессуальными правами" для дисциплинирования недобросовестных участников дела. Как показывает анализ, ХПК фактически предоставил участникам дела как минимум еще один эффективный способ избежать правосудия", - считает К.Погружальская.

По прогнозам юриста, ситуация должна измениться с момента начала функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, поскольку жалобы будут подаваться в суд высшей инстанции напрямую, а отправка материалов дела не будет необходима.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве и другие законодательные акты Украины (законопроект №6232). Закон вступил в силу с 15 декабря, когда начал работу новый Верховный суд.