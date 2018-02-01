Трансляция пресс-конференции на тему "Обращение активистов общественного движения "Чистый город" к местным властям Киева об освобождении улицы Грушевского от незаконных построек"

В четверг, 1 февраля, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Обращение активистов общественного движения "Чистый город" к местным властям Киева об освобождении улицы Грушевского от незаконных построек". Участники: активисты общественного движения "Чистый город" Александр Внучко, Евгений Литвинюк, Наталья Жигайло, Александра Ткаченко, Валентина Бортнийчук и Марина Пикун (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093)755-93-31 (Александр Внучко).