События

23:31 31.01.2018

Суд оставил под домашним арестом главу набсовета "Вернум банка" Игнатченко

        Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Наталье Игнатченко, подозреваемой в отмывании через предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ, сообщил телеканал "112 Украина".

      "Наталье Игнатченко избрали меру пресечения - домашний арест с 21:00 до 7:00 с электронным браслетом. Прокуроры требовали содержания под стражей или внесения залога в размере 1 млрд грн", - говорится в сообщении в среду вечером.

      Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании главы наблюдательного совета "Вернум банка" Н.Игнатченко по подозрению в отмывании средств преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

      "Задержаны также Н.Игнатченко и А.Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

      Вернум Банк основан в 2009 году. Его единственным собственником через ООО "Люкс-Инфо" является Наталия Игнатченко.

      Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74-е место (360,122 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

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