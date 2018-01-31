Главред Страна.ua Гужва покинул Украину, попросил у властей Австрии политического убежища

Главный редактор интернет-газеты "Страна" (Страна.ua) Игорь Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия возможным давлением на него со стороны судебной системы.

"Проведенное президентом массовое расформирование судов подсадило каждого судью на крючок. И резко снизило и без того небольшие возможности судебной системы сопротивляться давлению. Манипулируя уголовными делами и угрозой тюрьмы, власти получили бы рычаг давления на меня с целью изменить редакционную политику "Страны"… После отъезда из Украины и обращения за политическим убежищем, этот важнейший рычаг давления уже не может быть использован", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

И.Гужва подчеркнул, что это был главный мотив для выезда.

Также главред подтвердил, что выехал "совершенно легально", так как 6 января истекло действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева вынесенная ранее. "После этого я свободно покинул страну", добавил И.Гужва в своем заявлении.

В обращении редакции интернет-газеты "Страна" к президенту Украины Петру Порошенко, обнародованном на сайте издания в среду вечером говорится: "Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину".

При этом И.Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы. "Наш сайт будет работать в прежнем формате, наращивая обороты и активно развиваясь", - подчеркнули в редакции.

В заявлении также утверждается, что за время работы на издание оказывалось "беспрецедентное давление": против главного редактора "Страны" открыто 5 уголовных производств, в редакции и квартирах журналистов проходили обыски.

Издание "Страна" заявило также о готовности продолжать работу в предвыборное время. "Мы защитили наш сайт от возможной блокировки. Мы отработали схему работы журналистов вне офиса, на случай новых атак и обысков", - пояснили в редакции.

В то же время, бывший первый заместитель администрации президента Украины (времен президентства Виктора Януковича) Андрей Портнов на своей странице в Фейсбуке написал о подробностях данной ситуации. "Шестого января сотрудники Генеральной прокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения … Игорю Гужве. Он легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища", - утверждает А.Портнов.

А.Портнов также утверждает, что австрийские власти выдали И.Гужве документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой, и приступили к рассмотрению материалов.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает информацией и комментарием компетентных органов в связи с обнародованным заявлением.

Как сообщалось, 22 июня 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" И.Гужва. Как сообщил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

Прокуратура Киева проинформировала, что следователи Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры задержали И.Гужву и его посредника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 УК Украины (вымогательство в крупных размерах).

И.Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО.

В редакции издания периодически проходили обыски.

В конце сентября И.Гужва сообщил, что завершено следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у нардепа Д.Линько денег за неразмещение материалов. Кроме того, по его словам, в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мною в 2013 году дивидендов".

И.Гужва также утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.