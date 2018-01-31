Экс-главе АМПУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 12 млн грн

Соломенский районный суд Киева назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн экс-главе Администрации морских портов Украины (АМПУ) Андрею Амелину, подозреваемому в хищении средств АМПУ.

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Facebook, еще одному фигуранту дела - директору ООО "Техморгидрострой Николаев" назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.

В среду Соломенский райсуд также изберет меру пресечения другим фигурантам дела.

29 января детективы Национального антикоррупционного бюро задержали семерых человек, вероятно причастных к хищению средств АМПУ в размере 247 млн. грн.