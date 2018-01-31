События

19:43 31.01.2018

На выезде из Киева грузовик столкнулся с маршруткой, водитель и четыре пассажира госпитализированы с ушибами

На выезде из Киева грузовик столкнулся с маршруткой, водитель и четыре пассажира госпитализированы с ушибами

Маршрутный микроавтобус столкнулся с автоподъемником на Минском шоссе на окраине Киева в среду днем, в результате происшествия пострадали водитель и четверо пассажиров автобуса, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается в сообщении, информация о ДТП в Оболонском районе столицы поступила правоохранителям около 14:00.

"Следственно-оперативная группа… установила: маршрутный транспорт "Богдан" двигался во второй полосе Минского шоссе в направлении улицы Днепроводская, а грузовой автоподъемник "ГАЗ" в первой (крайней правой) в попутном направлении. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал перестраиваться во вторую полосу и зацепил автобус - повреждена правая передняя часть "Богдана". От контакта грузовик перевернулся на правую сторону", - рассказали в полиции.

В результате аварии водитель и четыре пассажира маршрутки госпитализированы в больничные заведения. По предварительным данным, у двух пассажиров ушибы мягких тканей лица, еще у двоих - ушибы ног, а у водителя - ушиб грудной клетки.

Правоохранители продолжают проведение следственных действий.

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