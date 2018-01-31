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18:40 31.01.2018

Гуманитарная подгруппа ТКГ в Минске подняла вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ

Гуманитарная подгруппа ТКГ в Минске подняла вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона поднимала вопрос освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах РФ.

"Украинская сторона подняла вопрос освобождения украинцев в тюрьмах РФ. У нас есть определенные инициативы в этом направлении, и мы стремимся разблокировать процесс освобождения политзаключенных", - написала она на странице в Фейсбуке в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

И.Геращенко также подчеркнула, что приоритетной и ключевой темой гуманитарной подгруппы является освобождение заложников, которые до сих пор удерживаются на оккупированных территориях. "Мы считаем, что после освобождения Р.Савкова (украинский военнослужащий Роман Савков, находившийся в заложниках у боевиков, был освобожден 24 января 2018 года – ИФ) работа должна активно продолжаться, и есть определенные предложения, которые дискутируются. Мы за максимально быстрый результат, и все для этого делаем", - указала представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

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