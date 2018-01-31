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18:33 31.01.2018

В зоне АТО в среду погиб украинский военный

В зоне АТО в среду погиб украинский военный

Украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в среду, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 2 обстрела опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований. К сожалению, вследствие одного из вражеских обстрелов погиб украинский военный", - сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00 среды, опубликованной в соцсети Facebook.

Как отмечается в сводке, оба нарушения режима прекращения огня пришлись на донецкое направление. На окраине г.Авдеевка по позициям сил АТО боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи с.Павлополь Волновахского района боевики открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

На луганском направлении нарушений режима тишины не было. "Это время украинские военнослужащие, которые выполняют задание на первой линии обороны, эффективно использовали для укрепления позиций", - рассказали в штабе.

Как сообщалось, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 30 января, незаконные вооруженные формирования 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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Интерфакс-Украина
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