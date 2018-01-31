НАБУ и САП подозревают ряд должностных лиц АМПУ в хищении 247 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 29-30 января сообщили о подозрении восьми лицам, среди которых - бывшие и действующий должностные лица "Администрация морских портов Украины" в незаконном завладении более 247 млн грн.

Согласно данным НАБУ, в частности, подозреваются экс-глава ГП "АМПУ" (2014-2017 гг.), экс-первый заместитель председателя ГП (2015-2017 гг.), экс-начальник отдела закупок ГП (2015-2018 гг.), экс-заместитель председателя ГП по финансам (2015-2016 гг.), заместитель начальника Одесского филиала ГП (действующий), директор ООО, бенефициар ООО, представитель нерезидента (предприятия-участника преступления).

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой). При этом семеро из подозреваемых задержаны 29 января в ходе проведения следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве.

По версии следствия, должностные лица ГП в сговоре с частными лицами в 2015-2016 гг. реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. В частности, речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате государству в лице АМПУ нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.

В сентябре-ноябре 2017 факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц ГП и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по эксплуатационному дноуглублению подтвердил Антимонопольный комитет Украины, наложив на предприятия-участников штрафы, общая сумма которых составила более 100 млн грн.

Расследование приведенных фактов при закупке услуг по дноуглубления в портах Украины ГП и его филиалами детективы НАБУ расследуют с декабря 2015 года.

В апреле 2017 года, на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн. Основанием стало нарушение требований закона Украины "О государственных закупках" и других норм действующего законодательства. Сейчас судом возбуждено производство по делу.

Ранее, 29 января 2018 года АМПУ сообщила, что сотрудники НАБУ проводили обыск на территории ее Одесского филиала на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году денежных средств должностными лицами ООО "Техморгидрострой" по предварительному сговору с должностными лицами АМПУ

"В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда, для дальнейшего расследования. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и привлечения виновных к ответственности", - отмечал заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

Он отметил, что должностные лица, фигурирующие в проведении следственных действий, связанны с предыдущим руководством ГП "АМПУ". Вопрос касался контракта с ООО "Техморгидрострой-Николаев".

Экс-главой АМПУ исходя из указанного срока пребывания является Андрей Амелин, который ранее уже задерживался при подозрении в растрате средств, но был отпущен под залог.