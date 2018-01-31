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13:57 31.01.2018

Белоруссия обсуждает принятие на вооружение модернизированного ЗРК "Бук"

Белоруссия обсуждает принятие на вооружение модернизированного ЗРК "Бук"

Белоруссия прорабатывает вопрос принятия на вооружение модернизированного в стране зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев журналистам в среду в Минске.

"Мы продолжаем проект модернизации зенитного ракетного комплекса "Бук". В настоящее время прорабатывается вопрос по принятию этого комплекса на вооружение Вооруженных сил Беларуси", - сказал О.Двигалев.

"По своим характеристикам комплекс не уступает современным образцам вооружения в области противовоздушной обороны и достойно заменит существующие на вооружении комплексы средней дальности", - добавил председатель комитета.

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