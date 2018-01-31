Полиция задержала на взятке чиновника "Киевводоканала" и двух посредников

Полиция Киева задержала чиновника АО "Киевводоканал" и двух посредников на взятке, часть которой была получена виде компьютерной и бытовой техники, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Общая сумма неправомерной выгоды составила 173 тыс. грн. Часть взятки злоумышленники получили в виде компьютерной и бытовой техники, а часть - в виде денег", - сообщает МВД на странице в соцсети Фейсбук в среду.

В настоящее время фигурантам дела сообщено о подозрении.