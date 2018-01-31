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12:29 31.01.2018

Климкин и Альфано прибыли в Мариуполь, где заслушают наблюдателей СММ ОБСЕ по ситуации на Донбассе

Климкин и Альфано прибыли в Мариуполь, где заслушают наблюдателей СММ ОБСЕ по ситуации на Донбассе

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его итальянский коллега Анджелино Альфано прибыли в Мариуполь Донецкой области, где встретятся с представителями СММ ОБСЕ.

"Встреча министров иностранных дел Украины и Италии П.Климкина и А.Альфано с представителями СММ ОБСЕ, г.Мариуполь", - сообщает МИД Украины на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

В сообщении отмечается, что брифинг наблюдателей СММ будет посвящен фактам нарушения режима прекращения огня и гуманитарной ситуации в регионе, а также работе миссии.

Согласно фотографиям, которые обнародованы на странице МИД Украины в Твиттер, на встрече также присутствует глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

Как сообщалось, Италия 1 января 2018 года начала председательствовать в ОБСЕ.

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