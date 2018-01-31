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00:07 31.01.2018

Трое харьковских патрульных подозреваются в систематическом взяточничестве

Трое харьковских патрульных подозреваются в систематическом взяточничестве

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Национальной полицией объявили о подозрении трем патрульным полицейским, которые запугивали водителей и вымогали у них взятки.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 32-летний старший лейтенант и двое 25-летних лейтенантов подозреваются в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.368 (вымогательство неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура обратилась в Червонозаводский районный суд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейских от занимаемых должностей.

По данным следствия патрульные останавливали автомобили на дороге и, проверяя документы, сообщали водителю, что у того якобы присутствуют признаки алкогольного опьянения. Полицейские изымали водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль, запугивали водителя привлечением к ответственности за совершение административного правонарушения и предлагали "договориться" за 5 тыс. грн.

При этом патрульные выключали нагрудные видеорегистраторы и не сообщали водителю о его законном праве на прохождение медицинского обследования, которое могло подтвердить или опровергнуть алкогольное опьянение.

Если водители соглашались "решить вопрос", патрульные их отпускали, а затем встречались с ними в заранее договоренное время в условленном месте и обменивали документ и на деньги.

На данный момент прокуратура установила два эпизода, совершенных в декабре 2017 года и январе 2018 года. Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений.

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