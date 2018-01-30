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20:06 30.01.2018

Полиция объявила о подозрении двум задержанным участникам конфликта возле ст.м. "Берестейская", во время которого погиб человек

Полиция объявила о подозрении двум задержанным участникам конфликта возле ст.м. "Берестейская", во время которого погиб человек

В Киеве следователи полиции объявили о подозрении двум участникам конфликта в пункте национальной лотереи неподалеку от станции метрополитена "Берестейская", во время которого погиб человек.

"По информации следствия, один из них - застрелил потерпевшего, другому - принадлежит оружие, из которого стреляли", - сообщает во вторник Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщалось, в понедельник, 29 января, в результате стрельбы возле ст.м. "Берестейская" в Киеве один человек умер, еще один получил огнестрельные ранения. По словам очевидцев происшествия, на трамвайной остановке ст.м. "Берестейская" произошла стрельба, было слышно около 7 выстрелов. Конфликт со стрельбой, скорее всего, произошел внутри или возле павильона компании "Фаворит спорт", которая занимается организацией ставок на спортивные состязания.

Как сообщил журналистам начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, погибший в результате стрельбы - молодой человек 1983 года рождения - был работником одной из частных охранных фирм, которые участвовали в конфликте вокруг права собственности на объект. Как выяснили правоохранители, есть два решения суда, которые двум разным владельцам дают право собственности.

"На теперешний момент выяснили, что произошел конфликт. Одна из сторон применила устройство для отстрела резиновых пуль, и от полученных ранений на месте погиб один человек – молодой человек 1983 года рождения. Другой также получил ранения, но они не тяжелые. Его доставили в больницу и, думаю, с ним все будет нормально. Но доктора свои выводы сделают позже", - сообщил А.Крищенко.

Позже правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве, а позже - человека, который является владельцем оружия, из которого, вероятно, убили человека. Второму участнику конфликта объявлено подозрение в совершении хулиганства, совершенного группой лиц.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется два уголовных производства по ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

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