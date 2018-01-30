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19:56 30.01.2018

Полиция проводит проверку по факту инцидента во время лекции о Холокосте во Львове

Полиция проводит проверку по факту инцидента во время лекции о Холокосте во Львове

Полиция Львова проводит проверку по факту инцидента во время лекции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в здании книжного магазина "Є", сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникаций главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"Сведения об инциденте внесены в реестр, проводится проверка", - сказала она.

По словам С.Добровольской, 29 января во время лекции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в здании книжного магазина "Є" вбежал неизвестный юноша с закрытым лицом и бросил в внутри зажженную дымовую шашку, после чего убежал.

По данным очевидцев, лекцию продолжили после того, как дым рассеялся.

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