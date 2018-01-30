Проблемы с эксплуатацией санитарных "Богдан-2251" в зоне АТО вызваны использованием некачественного топлива

Корпорация "Богдан" поясняет обнародованные в медиа проблемы с эксплуатацией части поставленных производителем в зону АТО санитарных автомобилей "Богдан-2251" использованием военными некачественного топлива.

В распространенном во вторник официальном заявлении пресс-служба корпорация уточнила, что согласно выводам специальной комиссии по выяснению причин выхода из строя около 10% поставленных военным санитарных "Богдан-2251", автотехника была выведена из эксплуатации ввиду поломки топливной системы вследствие использования некачественного топлива и несоответствующих расходных материалов при техническом обслуживании.

Как отмечается в заявлении, согласно выводам независимых экспертов, а также экспертов Химитологичного центра Министерства обороны, ни одна из отобранных проб дизельного топлива не соответствует требованиям ГОСТа.

"В пробах дизельного топлива обнаружены механические примеси в виде твердых частиц, заиленный осадок и вода", - уточнила пресс-служба.

Вместе с тем, поломка топливной системы зафиксирована на автомобилях, на которых в ходе техобслуживания была проведена замена штатных топливных фильтров тонкой очистки на "неоригинальные" аналоги, повлекшая последующий выход техники из строя, уточнили в корпорации.

Как отмечается в заявлении, закупка санитарной техники в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) проводилась военным заказчиком с соблюдением всех необходимых процедур, включая подтверждение формирования цены.

"Санитарный автомобиль "Богдан" был допущен к эксплуатации в ВСУ после успешных ведомственных испытаний и в зоне АТО, что подтверждает заявленное качество и соответствие требованиям военных. Каждый серийный автомобиль проходит приемку со стороны представителя заказчика", - резюмирует пресс-служба.

Ранее в понедельник ряд медиа обнародовали оценки представителя совета волонтеров при Минобороны Валентины Варавы о сложностях в эксплуатации и поломках части поставленных в зону АТО санитарных "Богдан-2251".

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В новых условиях корпорация "Богдан" также продвигает на рынок специальную, включая санитарную, автотехнику для военных заказчиков.