События

18:45 30.01.2018

Проблемы с эксплуатацией санитарных "Богдан-2251" в зоне АТО вызваны использованием некачественного топлива

Проблемы с эксплуатацией санитарных "Богдан-2251" в зоне АТО вызваны использованием некачественного топлива

Корпорация "Богдан" поясняет обнародованные в медиа проблемы с эксплуатацией части поставленных производителем в зону АТО санитарных автомобилей "Богдан-2251" использованием военными некачественного топлива.

В распространенном во вторник официальном заявлении пресс-служба корпорация уточнила, что согласно выводам специальной комиссии по выяснению причин выхода из строя около 10% поставленных военным санитарных "Богдан-2251", автотехника была выведена из эксплуатации ввиду поломки топливной системы вследствие использования некачественного топлива и несоответствующих расходных материалов при техническом обслуживании.

Как отмечается в заявлении, согласно выводам независимых экспертов, а также экспертов Химитологичного центра Министерства обороны, ни одна из отобранных проб дизельного топлива не соответствует требованиям ГОСТа.

"В пробах дизельного топлива обнаружены механические примеси в виде твердых частиц, заиленный осадок и вода", - уточнила пресс-служба.

Вместе с тем, поломка топливной системы зафиксирована на автомобилях, на которых в ходе техобслуживания была проведена замена штатных топливных фильтров тонкой очистки на "неоригинальные" аналоги, повлекшая последующий выход техники из строя, уточнили в корпорации.

Как отмечается в заявлении, закупка санитарной техники в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) проводилась военным заказчиком с соблюдением всех необходимых процедур, включая подтверждение формирования цены.

"Санитарный автомобиль "Богдан" был допущен к эксплуатации в ВСУ после успешных ведомственных испытаний и в зоне АТО, что подтверждает заявленное качество и соответствие требованиям военных. Каждый серийный автомобиль проходит приемку со стороны представителя заказчика", - резюмирует пресс-служба.

Ранее в понедельник ряд медиа обнародовали оценки представителя совета волонтеров при Минобороны Валентины Варавы о сложностях в эксплуатации и поломках части поставленных в зону АТО санитарных "Богдан-2251".

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В новых условиях  корпорация "Богдан" также продвигает на рынок специальную, включая санитарную, автотехнику для военных заказчиков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Обстрелы позиций ВСУ: Один военный убит

Боевики готовят провокации и теракты против мирных жителей

Боевики 1 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики ночью обстреляли позиции сил АТО под Каменкой, пострадавших нет

Штаб АТО предупреждает о возможных обстрелах боевиками объектов инфраструктуры и мирного населения на Донбассе

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, без потерь

На Донбассе сохраняется перемирие

За минувшие сутки боевики один раз открыли огонь по позициям ВСУ, вторая половина дня прошла без нарушений режима тишины

Украинский военный погиб от пули снайпера

За минувшие сутки боевики 1 раз открыли огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп выступит перед Конгрессом, планирует затронуть темы иммиграции и новых экономических реформ

Трое харьковских патрульных подозреваются в систематическом взяточничестве

Суд продлил арест харьковского соратника Медведчука, подозреваемого в сепаратизме

В Виннице закрыли школы на карантин на неделю

Львовский облсовет утвердил порядок использования флага ОУН

Полиция объявила о подозрении двум задержанным участникам конфликта возле ст.м. "Берестейская", во время которого погиб человек

Полиция проводит проверку по факту инцидента во время лекции о Холокосте во Львове

Белый дом рассмотрит меморандум о правонарушениях в ФБР, допущенных при расследовании дела о вмешательстве РФ

Экспедиционные войска в Эстонии создают возможность сильного сдерживания

В Черновцах автомобиль возле остановки сбил трех человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА